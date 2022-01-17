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الديون تهدد بسحب الثقة الدولية من اتحاد الكرة العراقي.. وثيقة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-17T11:10:03+0000
الديون تهدد بسحب الثقة الدولية من اتحاد الكرة العراقي.. وثيقة

شفق نيوز/ هدد وكيل لاعبين عراقيين، يوم الاثنين،  بسحب الثقة الدولية من الاتحاد العراقي لكرة القدم في حال عدم تسديد مابذمته من ديون.

وأظهرت وثيقة رسمية عن المحامي المصري (وكيل عدد كبير من اللاعبين العراقيين) محمد عمار محمد، البدء باجراءات سحب الثقة من الاتحاد العراقي بسبب عدم تطبيقه قرارات الاتحادين الاسيوي والدولي الخاصة بديون اللاعبين.

وبحسب الوثيقة، فأن الاجراءات ستتم في حال عدم تسديد نادي الميناء الديون المترتبة بذمته الى اللاعبين (سعد عطية - عمار كاظم - اسامة هاي - صالح سدير - وورثة المرحوم ناظم شاكر) والتي اصبحت ديون واجبة الدفع بمدة اقصاها (3) ايام .

ودعا المحامي اتحاد الكرة لايقاف نشاطات نادي الميناء لعدم التسديد رغم التحذيرات، مؤكداً أنه في حال عدم الايقاف سيتم تبليغ الاتحاد الاسيوي لسحب الثقة من اتحاد الكرة العراقي لعدم تطبيقها قرارات الاسيوي والدولي.

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