"الديوان" بطل العراق في مصارعة الشباب

شفق نيوز- بغداد

أحرز فريق نادي الديوان، يوم الأحد، لقب بطولة أندية العراق بالمصارعة الحرة للشباب التي نظمت من قبل الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة.

وفاز نادي الديوان بحسب بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، "برصيد 205 نقاط، يليه بالمركز الثاني الأعظمية برصيد 190 نقطة، ثم نادي زاخو الرياضي بالمركز الثالث جامعاً 80 نقطة".

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد شعلان عبد الكاظم قوله إن "نزالات البطولة التي جرت على قاعة الاتحاد في ملعب الشعب الدولي قد شهدت مشاركة عدد كبير من المصارعين الذين مثلوا مختلف الأندية في العراق، وذلك ضمن منهاج الاتحاد للموسم الحالي".

وأضاف عبد الكاظم أنه "سيتم على ضوء النتائج والمستويات اختيار العناصر المؤهلة لتمثيل المنتخبات الوطنية في المناسبات الدولية المقبلة".