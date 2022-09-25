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الديوانية ينهي ملف الديون ومتطلبات الرخصة الاسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-25T16:10:08+0000
الديوانية ينهي ملف الديون ومتطلبات الرخصة الاسيوية

شفق نيوز/ أكد مدرب فريق نادي الديوانية لكرة القدم، سامر سعيد، يوم الاحد، ان النادي كان على وشك الهبوط الى دوري الدرجة الاولى بسبب الديون المتراكمة للمدربين واللاعبين المحترفين، لو لا تدخل المحافظ.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز، ان "محافظ الديوانية زهير الشعلان اسهم في انقاذ نادي الديوانية من الهبوط الى دوري الدرجة الاولى في وقت حرج، بعد تدخله وحل ازمة الديون المتراكمة وهي مستحقات مدربين ولاعبين المحترفين في الموسم السابق".

واوضح انه "بعد مفاوضات من قبل الهيئة المؤقتة لإدارة النادي تمت تسوية الديون وخفضها الى 198 مليون دينار".

واضاف "يوم أمس تم تسليمي 100 مليون دينار كدفعة اولى تحصل عليها المحافظ بعلاقاته الشخصية وسيتم الحصول على دفعة اخرى لاكمال الديون"، مبينا انه "سيتم تسليم المبلغ الى اللاعبين والمدربين اليوم وعن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعب المحترف الذي كان قد رفع شكوى دولية، أما اللاعبين المحليين والمدربين فقد تم الاتفاق معهم بالتراضي".

واكد سعيد "وبذلك تم إنهاء متطلبات حصول نادي الديوانية على الرخصة الاسيوية والتفرغ التام من أجل الاستعداد الفني قبل الدخول بمنافسات الدوري الممتاز في الموسم المقبل".

من جانب اخر، أعلن سعيد عن تعاقد ادارة نادي الديوانية رسميا مع لاعب المنتخب العراقي السابق علي بهجت لموسم واحد، مضيفا "بهجت سيكون ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل".

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