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الديوانية يعلن حصوله على موافقة الرخصة الدولية واتحاد الكرة ينفي

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-30T13:25:19+0000
الديوانية يعلن حصوله على موافقة الرخصة الدولية واتحاد الكرة ينفي

شفق نيوز/ ذكر موقع نادي الديوانية الرياضي، يوم الجمعة، ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع حظر تسجيل اللاعبين عنه بعد تسوية الديون المترتبة بذمة النادي للمحترفين.

وبذلك أصبح النادي مرخص رسمياً لتسجيل اللاعبين، في حين تغلق فترة الانتقالات نهاية يوم غد السبت 2022/10/1.

من جانبها نفت لجنة التراخيص ما ذكر بموقع نادي الديوانية وما تم تداوله بوسائل الإعلام اليوم عن ترخيص نادي الديوانية من قبل اتحاد الكرة .

وقال المتحدث الإعلامي للجنة بلال زكي لوكالة شفق نيوز، إن "ما تداول في موقع نادي الديوانية حول حصول النادي على الرخصة من اتحاد الكرة العراقي عار عن الصحة"، مبينا ان "اللجنة لم تقرر عودة الديوانية للدوري الممتاز من خلال تسوية أموره المادية والقانونية كما أُثير".

واشار الى ان "لجنة التراخيص غير متواجدة ولم تستلم ولم تتخذ اي قرار".

وقال زكي ان "اللجنة أعلنت لغاية إغلاق السستم ان نادي الديوانية غير مرخص وحتى ان وافق الاتحاد الدولي فهذا يعلن في الموقع الاعلامي للاتحاد بعد ان يرى ذلك مناسبا وان الديوانية استوفى كل معايير التراخيص لكن لحد الان الديوانية غير مرخص".

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