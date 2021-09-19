الديوانية يعزز صفوفه بأربعة لاعبين وأربيل يضم"فنر" وهمام يغادر الدوري العراقي

شفق نيوز/ أعلن ناديا الديوانية وأربيل، يوم الاحد، ضم لاعبين جدد ليمثلوا الفريقين في الدوري العراقي للموسم المقبل.

وقال ريبين رمزي المنسق الاعلامي لنادي أربيل لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي تعاقدت مع اللاعب رعد فنر لموسم واحد وسيمثل القلعة الصفراء في الموسم الجديد لدوري الكرة الممتاز".

وبين ان "فنر يعد من اللاعبين البارزين الذي سيمثل فريق اربيل بمركز الدفاع وانه سيكون اضافة لتشكيلة الفريق لما يمتلكه من خبرة جيدة امكانيات عالية".

وفي السياق آخر، تعاقدت ادارة نادي الديوانية مع اربعة لاعبين لتمثيل فريق الاحمر الديواني للموسم المقبل.

واللاعبون الأربعة هم (المهاجم علاء محسن قادما من الكهرباء ، والمهاجم محمد جمعة من القوة الجوية، والمدافع كرار بجاي قادما من السماوة، والمهاجم يوسف علاء قادما من الزوراء".

من جانب آخر اعلن نادي الأهلي الليبي رسمياً ضم نجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي القوة الجوية همام طارق لمدة موسمين .