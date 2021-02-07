الديوانية يصل إلى طريق مسدود مع البرازيلي باتو ويقترب من جونيور

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الديوانية، يوم الاحد، عن تعثر إتمام صفقة المحترف البرازيلي باتو للعب ضمن صفوف فريق النادي الكروي؛ مشيرة إلى أن الاتجاه تحول إلى اتمام صفقة مع محترف آخر.

وقال حيدر عبد الحسين عضو ادارة نادي الديوانية لوكالة شفق نيوز؛ ان العرض مع البرازيلي باتو وصل الى طريق مسدود بسبب عدم وجود متطلبات العيش التي اشترطها باتو في مدينة الديوانية، مشيرا إلى أن الإدارة فتحت قنوات اخرى بديلة مع اللاعب البرازيلي جونيور الذي يلعب في الدوري البرازيلي مع اندية مختلفة ولديه 26 هدف الموسم الماضي.

وأضاف عبد الحسين؛ ان الادارة وصلت الى اتفاق شبه نهائي مع اللاعب البرازيلي جونيور لتمثيل الديوانية.

وتابع عضو ادارة نادي الديوانية، ان الادارة اتفقت كذلك مع ادارة ناديي النفط واربيل لضم لاعب النفط احمد سرتيب ولاعب اربيل شيركو كريم لصفوف الديوانية بعرض مغر، وكذلك الاتفاق مع اللاعبين المذكورين.

ويحتل فريق الديوانية المركز 15 برصيد 19 نقطة بعد انتهاء الجولة 17 من المرحلة الأولى.