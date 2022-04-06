الديوانية يخطف 3 نقاط من زاخو في عقر داره

شفق نيوز/ تمكن فريق الديوانية من تحقيق الفوز على مضيفه زاخو، يوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة على ملعب نادي دهوك في الساعة الثالثة والنصف عصراً، وانتهت بفوز الديوانية بنتيجة 2-1.

وسجل الديوانية اولا عن طريق اللاعب مصطفى الامين في الدقيقة العاشرة من الشوط الاول، وتمكن زاخو من معادلة النتيجة في الدقيقة 19 عن طريق المحترف لوكاس سانتوس، وفي الدقيقة 54 من زمن المباراة سجل لاعب الديوانية مؤمل راشد هدفاً ثانياً لفريقه لينتهي اللقاء بتقدم الديوانية بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة رفع الديوانية رصيده للنقطة 20 بالمركز الثامن عشر وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 37 بالمركز الثامن.

وتقام ثلاث مواجهات اليوم الأخير من الجولة يوم غد الخميس، حيث يلتقي في الاولى الكرخ مع ضيفه القاسم على ملعب أحمد راضي في الساعة الثالثة والنصف عصرا، بينما تقام مباراتان في الساعة العاشرة مساءً تجمع الاولى فريق نادي اربيل مع ضيفه الكهرباء على ملعب فرانسو حريري، وتجمع الثانية فريقا الزوراء ونفط ميسان على ملعب الشعب الدولي.