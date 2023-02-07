الديوانية يخطف نقطة ثمينة من النجف في ختام الجولة 15 للدوري الممتاز

شفق نيوز/ خطف فريق نادي الديوانية نقطة ثمينة من فريق النجف، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت أحداث المباراة في الساعة السابعة مساء على ملعب النجف الدولي، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 25 بالمركز السابع، فيما رفع الديوانية رصيده للنقطة الثالثة لكنه بقيّ في المركز الأخير.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة الأولى لفريق النجف بقيادة المدرب عبد الغني شهد الذي حلّ بديلاً عن المدرب السابق أحمد خلف.