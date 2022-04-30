الديوانية يخطف فوزاً ثميناً من القوة الجوية في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ فاجئ فريق نادي الديوانية لكرة القدم جماهيره، يوم السبت، بفوز ثمين على فريق القوة الجوية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز.

وانطلقت أحداث المباراة على ملعب الديوانية، وافتتح أصحاب الأرض والجمهور التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب سيف الدين ظاهر، وفي الدقيقة 70 من زمن المباراة تمكن لاعب الديوانية محمد جمعة من تسجيل الهدف الثاني.

وتمكن فريق القوة الجوية من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب حمادي أحمد من ضربة جزاء، لتنتهي النتيجة لصالح الديوانية 2-1.

وبهذه النتيجة رفع الديوانية رصيده للنقطة 24 في المركز الثامن عشر، فيما تراجع فريق القوة الجوية إلى المركز الخامس بـ48 نقطة.