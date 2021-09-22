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الديوانية يخسر بثلاثية نظيفة قبل نزول لاعبيه إلى أرضية الملعب

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-22T15:57:50+0000
الديوانية يخسر بثلاثية نظيفة قبل نزول لاعبيه إلى أرضية الملعب

شفق نيوز/ أعلن حكم مباراة النجف والديوانية، يوم الأربعاء، خسارة الأخير بنتيجة 0-3، لعدم وصول إشعار من الاتحاد الآسيوي بتسديد الديوانية ما بذمته.

وجاء قرار الحكم، لعدم تأكيد تسديد نادي الديوانية مستحقات لاعبيه، حيث لم يسمح بنزول لاعبي الديوانية إلى أرضية الملعب.

وقال عضو إدارة الديوانية، حيدر عبد الحسين لوكالة شفق نيوز، إن "نادي الديوانية سدد جميع الديون، إلا أن الرفض استمر لنزول الفريق إلى أرضية الملعب، وقد رفضت لجنة المسابقات إقامة المباراة بين الديوانية والنجف إلا بعد وصول إشعار الاستلام من الاتحاد الدولي".

ووصف عبد الحسين، ما حدث بـ"المهزلة"، مردفا بالقول "أبلغنا الاتحاد أن المبلغ تم تحويله للاعبين بصكوك ورغم علم الاتحاد بتحويل المبلغ، قاموا بتأجيل المباراة إلى هذا اليوم".

وتابع "رغم كل ما تقدم لم ينصفوا نادينا، وأعلن عن خسارتنا دون وجه حق، ورغم كل المشاق والتعب للوصول إلى النجف، بسبب الزيارة الأربعينية".

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