الديوانية يحقق الفوز على القاسم بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الديوانية من تحقيق الفوز على فريق نادي القاسم، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

جرت المباراة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم في ملعب كربلاء الدولي.

وجاء هدف الديوانية الوحيد في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب عبد القادر طارق.

وبهذا الفوز رفع الديوانية رصيده للنقطة 6 بالمركز الأخير، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 13 بالمركز السابع عشر.