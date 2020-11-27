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الديوانية يحرج الشرطة بهدفين دون رد والتعادل من نصيب زاخو والطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-27T13:23:03+0000
الديوانية يحرج الشرطة بهدفين دون رد والتعادل من نصيب زاخو والطلبة

شفق نيوز/ تمكن فريق الديوانية، يوم الجمعة، من تحقيق فوز مستحق على فريق الشرطة المتخم بالنجوم بهدفين دون رد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان الديوانية أحرز هدفي الفوز بتوقيع كل من كابسلي، وعلي حامد ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

واضاف أن رصيد الديوانية ارتفع إلى 7 نقاط ليحل في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الشرطة عند المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

وضمن المنافسات ذاتها، تعادل زاخو مع مضيفه الطلبة بهدف لكل منهما ليرفع زاخو رصيده الى 5 نقاط والطلبة الى 8 نقاط، في حين خيّم التعادل على أجواء مباراة الكهرباء والصناعات الكهربائية لهدف واحد لكل منهما.

وتعد خسارة الشرطة هي الاولى له بعد انطلاق الدوري الممتاز.

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