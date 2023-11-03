الديوان يتوج بلقب العراق للمصارعة الحرة لفئة الشباب

شفق نيوز/ اختتمت في العاصمة بغداد، يوم الجمعة، بطولة اندية العراق للمصارعة الحرة لفئة الشباب، بتتويج نادي الديوان بالمركز الاول.

وقال رحيم عودة مدير اعلام اتحاد المصارعة لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 15 ناديا شاركوا في البطولة التي أسفرت نتائجها عن تتويج فريق نادي الديوان بطلا لاندية العراق للمصارعة الحرة جامعا 210 نقاط يليه بالمركز الثاني فريق نادي الاعظمية برصيد 176 نقطة ثم فريق نادي زاخو ثالثا برصيد 90 نقطة".

واضاف ان "نزالات البطولة جرت في قاعة اتحاد المصارعة بمجمع الشعب في بغداد وشهدت مشاركة عدد كبير من مصارعي اندية بغداد والمحافظات العراقية الذين مثلوا مختلف الأندية في العراق".

وكان نادي الديوان قد خطف لقب بطولة أندية العراق للمصارعة الحرة للناشئين التي نظمت من قبل الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة برصيد 220 نقطة يليه بالمركز الثاني نادي الاعظمية برصيد 170 نقطة ثم نادي الصليخ بالمركز الثالث جامعا 136 نقطة.

وفي بطولة أندية العراق للمصارعة الحرة للبراعم توج الحشد الشعبي بلقب البطولة برصيد 169نقطة وجاء نادي الصليخ بالمركز الثاني برصيد 165 نقطة ونادي الاعظمية ثالثا بعد أن جمع 133 نقطة.