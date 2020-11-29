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الديوانية يتوج بطلا لأندية العراق لتنس كرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-29T11:29:57+0000
الديوانية يتوج بطلا لأندية العراق لتنس كرة القدم

شفق نيوز/ توج فريق نادي الديوانية، يوم الأحد، بلقب بطولة الاندية العراقية بتنس كرة القدم بفوزه على الميناء بشوطين مقابل شوط واحد.

وقال صفاء صاحب رئيس اتحاد تنس كرة القدم، لوكالة شفق نيوز؛ ان "الديوانية تأهل الى المباراة النهائية بعد فوزه في النصف نهائي على نادي النيل من بابل بشوطين مقابل لا شيء، فيما تاهل الميناء بفوزه على بلدية البصرة بنفس النتيجة.

وأضاف صاحب؛ أن ناديي النيل وبلدية البصرة أحرزا المركز الثالث مكرر.

وتابع ان في منافسات فئة B توج فريق الوجيهية من ديالى اولا بعد فوزه على مصافي الشمال من صلاح الدين الذي حل ثانيا، وأحرز عزيز العراق من الديوانية والهندية من بابل المركز الثالث مكرر، فيما نال فريق الغراف من ذي قار لقب الفريق المثالي يذكر ان البطولة اقيمت في قاعة الهندية والجدول الغربي في كربلاء المقدسة.

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