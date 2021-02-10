الديوانية يتعاقد مع "أفضل" محترف في تاريح الدوري العراقي

شفق نيوز/ كشف نادي الديوانية يوم الأربعاء عن تعاقده مع لاعب برازيلي وصفه بأنه "أفضل" لاعب في تاريخ الدوري العراقي الممتاز.

وقال حيدر عبد الحسين عضو النادي لوكالة شفق نيوز، إن الديوانية تعاقدت رسمياً مع اللاعب البرازيلي المحترف روجيريو دي ميو الذي يلعب في الدوري البرازيلي الممتاز.

وأضاف أن "روجيريو دي ميو مثل أقوى الفرق بالدوري البرازيلي من بينها ساوباولو، وهو أفضل محترف جاء للعراق منذ تاسيس الدوري العراقي".

وأشار عبد الحسين إلى أن "اللاعب البرازيلي سيكون اضافة قوية في قائمة اللاعبين في الفريق، وانه لاعب هداف ويبلغ من العمر 30 عاماً"، مبيناً انه "تم توفير كل احتياجاته منها سكن محترم وكل المتطلبات المعيشية الجيدة".

وعلى صعيد متصل، اكد عبد الحسين ان الادارة تعاقدت مع الحارس العراقي المغترب ايان ابراهيم لتمثيل كرة الديوانية في المرحلة المقبلة.

وقال ان ابراهيم محترف في الدوري الهولندي وكان يلعب ضمن صفوف فريق المير ستي بمركز حراسة المرمى ويبلغ من العمر 22 عاماً وطوله 180 سم.

واضاف انه سيكون ضمن صفوف الفريق للمرحلة المقبلة من منافسات الدوري الممتاز.