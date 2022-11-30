الديوانية والصناعة يواصلان نزيف النقاط وتذيل الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تكبد فريقا الديوانية والصناعة لكرة القدم خسارة جديدة، يوم الأربعاء، في ختام الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز.

والتقى فريق الصناعة مع ضيفه الكهرباء على ملعب الأول في العاصمة بغداد في الساعة الثانية من ظهر اليوم، وانتهى اللقاء بفوز الكهرباء 2-0.

وجاء الهدف الأول لفريق الكهرباء في الدقيقة السادسة من الشوط الاول عن طريق المحترف فرانك سيدرك، وفي الشوط الثاني أضاف الكهرباء هدفه الثاني عن طريق اموري فيصل بالدقيقة 80.

وفي التوقيت نفسه للمباراة الأولى واجه فريق الديوانية ضيفه أربيل على ملعب كربلاء الدولي، وتمكن اربيل من التغلب على مضيفه بهدف وحيد دون رد سجله محمد صالح في الدقيقة 22.