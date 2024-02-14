الديوانية.. شاب ينتحر وحملة واسعة للبحث عن أسلحة

شفق نيوز/ اعتقلت قوة امنية مشتركة، اليوم الثلاثاء، اثنين من تجار الاسلحة ضمن حملة تفتيش "واسعة" في محافظة الديوانية جنوبي العراق، فيما أقدم شاب على محاولة انتحار "فاشلة" برمي نفسه من أعلى مجسر وسط المحافظة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "شابا في العشرينيات من عمره أقدم، اليوم، على الانتحار برمي نفسه من مجسرات ابو الفضل ذو الثلاث طوابق (أعلى جسر في المحافظة) دون معرفة دوافع الانتحار".

وبين المصدر، ان "الشاب لم يتوفى، لكنه نقل للمشفى في غيبوبة تامة، حيث فتحت الأجهزة تحقيقا موسع بالحادث لمعرفة ملابساته ".

من جهتها أعلنت مديرية شرطة الديوانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة مؤلفة من (الأمن الوطني، والفوج التكتيكي، والرد السريع، ومديرية المخدرات) شرعت في الساعة الخامسة والنصف من فجر اليوم بتنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق في منطقة ريف قضاء السدير، بإشراف قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان ومدير جهاز الأمن الوطني فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين، أسفرت عن القاء القبض على اثنين من تجار الأسلحة وضبط كميات كبيرة مختلفة من الأسلحة والقنابل اليدوية (الرمانات)".