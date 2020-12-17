الديوانية تفسخ عقدها مع المحترف البلجيكي بالتراضي

شفق نيوز/ قررت ادارة نادي الديوانية، يوم الخميس، فسخ عقد المحترف البلجيكي نثان كابسلي بالتراضي.

وقال حيدر عبد الحسين عضو الهيئة الادارية لنادي الديوانية لوكالة شفق نيوز؛ إن أسباب عديدة دعتنا لفسخ العقد مع المحترف البلجيكي نثان اهمها الاصابة التي لحقت به في منافسات الدوري وعدم تأقلمه في العراق ورغبته في العودة لعائلته.

واضاف عبد الحسين؛ لقد خيرنا اللاعب بخيارين إما العودة والتواصل مع الفريق لاسيما وان اصابته تسمح للعودة بعد مدة او فسخ العقد بالتراضي،مشيرا إلى أن اللاعب فضّل فسخ العقد برضى الطرفين.

وتابع ان الادارة ستجري تغييرات في الفريق والتعاقد مع لاعبين على مستوى عال للظهور بشكل أفضل في المرحلة الثانية.