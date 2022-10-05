الديوانية تتحرك صوب البرلمان بقرار إبعادها من الدوري الممتاز وتذكر بـ"سبايكر"

شفق نيوز/ استنكرت مديرية شباب ورياضة الديوانية، يوم الأربعاء، خروج نادي الديوانية من الدوري العراقي الممتاز، بقرار من لجنة التراخيص في اتحاد كرة القدم.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "في الوقت الذي كنا نمني النفس بأن يرى ملعب (السنبلة) الرياضي في الديوانية النور لخدمة أهالي وأبناء هذه المحافظة، في كل شيء، نرى القرار المجحف بحق مدينة قدمت قرابين من الشهداء وكانت لها الحصة الأكبر في مجزرة سبايكر المشؤومة".

وأضافت أن "قرار إبعاد نادي الديوانية الرياضي عن الدوري الممتاز بحجج بعيدة كل البعد عن الرياضة، أمر غير عادل في جميع المقاييس"، مردفة بالقول: "نحن كمديرية شباب ورياضة الديوانية نعلن رفضنا القاطع لهذا القرار غير العادل".

واعتبرت المديرية، قرار لجنة التراخيص "استهدافاً لأهالي الديوانية أجمع، وليس الوسط الرياضي فحسب"، مطالبة الاتحاد العراقي بـ"إعادة النظر بهذا القرار غير المدروس".

وحثت المديرية، نواب محافظة الديوانية، على "الوقوف صفاً واحداً ضد هذه القرارات التي تعرقل مسيرة الرياضة والشباب"، مستدركة: "ليعلم الجميع أن الديوانية قدمت ومازالت تقدم مواهب وطاقات شبابية رفعت علم العراق في المحافل الدولية والمحلية".

يأتي ذلك، بعد قرار لجنة التراخيص التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، إبعاد الأندية (الديوانية، الميناء، أمانة بغداد) من الدوري الممتاز، الأمر الذي أحدث ضجة واسعة بين جماهير الأندية وإداراتها.

وقررت الأندية المبعدة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الأربعاء، رفع دعوى قضائية في المحاكم العراقية، ومحكمة كاس الدولية (محكمة رياضية)، على أمل الحصول على قرار ولائي.