الديوانية بطلاً لأندية العراق بالمصارعة الحرة للشباب

شفق نيوز / توج فريق نادي الديوانية بالمركز الأول في بطولة أندية العراق للشباب بالمصارعة الحرة التي اختتمت اليوم على بساط قاعة الاتحاد بملعب الشعب الدولي.

وجاء نادي الأعظمية بالمركز الثاني، يليه بالمركز الثالث نادي الأمانة، في حين حصل نادي الشرطة على المركز الثالث مكرر.

وكانت نزالات البطولة قد شهدت مشاركة 9 أندية، من مختلف محافظات العراق.

وأشاد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بالمستويات المميزة التي قدمها المصارعين المشاركين في نزالات الشباب.

وقال عبد الكاظم، إن "الإمكانيات العالية تؤكد وجود مصارعين كفء من المكن أن يكون لهم شأنا كبيراً في المستقبل".