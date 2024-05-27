الديربي الجماهيري يتصدر مواجهات دوري نجوم العراق اليوم

شفق نيوز/ تقام اليوم الاثنين، ثلاث مباريات في ختام الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في كربلاء وزاخو، وابرزها الديربي الجماهيري في العاصمة بغداد.

وتقام مباراتان في الساعة السادسة عصراً، الأولى مباراة ديربي الفرات الاوسط بين فريق كربلاء صاحب المركز 14 برصيد 30 نقطة وضيفه فريق النجف صاحب المركز الخامس برصيد 52 نقطة، ويحتضن اللقاء ملعب كربلاء الدولي.

وفي الثانية يستضيف زاخو صاحب المركز الرابع برصيد 52 نقطة على ملعبه، فريق النفط صاحب المركز التاسع برصيد 42 نقطة .

وتقام عند الساعة الثامنة مباراة قمة جماهيرية تجمع فريق القوة الجوية صاحب المركز الثاني في ترتيب الفرق برصيد 66 نقطة، وضيفه فريق الزوراء صاحب المركز الثالث برصيد 57 نقطة، ويحتضن المباراة، ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن يكون نقل مباراة الديربي بالتنسيق مع رابطة "الليغا" والمخرج الإسباني المعروف، خوان فيغارو، الذي وصل إلى العاصمة بغداد امس الاحد.