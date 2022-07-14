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الدولي مهند قاسم يقود ختام "كأس العراق"

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-14T10:10:49+0000
الدولي مهند قاسم يقود ختام "كأس العراق"

شفق نيوز/ سمّت لجنة الحُكام في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم الطاقمَ التحكيمي المؤلف من مهند قاسم - واثق مدلل - أحمد صباح - واثق محمد، والمقيم محمد عرب، لقيادة المباراة النهائيّةِ لبطولة كأس العراق للموسم 2021-2022 بين فريقي الكهرباء والكرخ التي تقام يوم السبت 16 من تموز الحالي بملعب المدينة الدوليّ في الساعة الثامنة مساءً.

وبات يوم السبت المقبل موعداً للمباراة النهائية لكأس العراق بين فريقي الكهرباء والكرخ في ملعب المدينة ببغداد.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إجراءَ مباراة نهائي كأس العراق للموسم 2021-2022 بين ناديي الكهرباء والكرخ يوم السبت الموافق المقبل الموافق 16 من الشهر الحالي في ملعبِ المدينة ببغداد وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.‏

وكان الكهرباء والكرخ تأهلا للمباراة النهائية بعد فوزهما على زاخو والزوراء في مباراة نصف نهائي كاس العراق.

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