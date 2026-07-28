الدولي أحمد الشويلي يمثل العراق في تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس

شفق نيوز- بغداد

اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، يوم الثلاثاء، الحكم الدولي العراقي أحمد الشويلي للمشاركة في إدارة مباريات التصفيات الأولية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس انجلوس 2028.

وتستضيف المكسيك منتصف شهر آب/أغسطس المقبل، التصفيات الأولية المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس بمشاركة ثمانية منتخبات من نخبة منتخبات العالم.

ويأتي هذا الاختيار تأكيداً على المكانة المرموقة التي يحظى بها التحكيم العراقي على الساحة الدولية، والثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الدولي للكفاءات العراقية.