سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدولية تهنئ حمودي وتدعو الاولمبية العراقية إلى الاستعداد الجيد للمشاركات الدولية

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-31T09:17:31+0000
الدولية تهنئ حمودي وتدعو الاولمبية العراقية إلى الاستعداد الجيد للمشاركات الدولية

شفق نيوز/ هنأت الاولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، يوم الاربعاء، رئيس اللجنة الاولمبية العراقية بمناسبة فوزه برئاسة اللجنة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تسلمت رسالة الاولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي المصادقة من ماكلاود مدير التضامن الأولمبي والعلاقات الخارجية مع اللجان الأولمبية الوطنية، وحسين مسلم المدير الفني للمجلس الأولمبي الأسيوي، الموجهة الى الكابتن رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية والمصادقة من اللجنة الاولمبية الدولية والاسيوية والتي تبارك فيها نتائج إنتخابات الأولمبية العراقية، وعلى الإجراءات رافقت الانتخابات التي جرت في بغداد مؤخراً".

واكدت الاولمبية الدولية ، "إستلامها نتائج إنتخابات الأولمبية العراقية، وثقتها بالاجراءات الناجحة للعملية الانتخابية".

ودعت الاولمبية الدولية الى "البناء والعمل المثالي للمكتب التنفيذي الذي شكل حديثا والاستعداد الجيد للمشاركات الدولية للسنوات الاربعة المقبلة".

related

اللجنة الأولمبية العراقية تحذر من تحركات لسحبها الى مأزق جديد

Date: 2020-12-07 10:59:49
اللجنة الأولمبية العراقية تحذر من تحركات لسحبها الى مأزق جديد

خبير قانوني: الاولمبية أخطأت باستقدام قضاة عراقيين للإشراف على انتخاباتها

Date: 2020-11-24 15:45:15
خبير قانوني: الاولمبية أخطأت باستقدام قضاة عراقيين للإشراف على انتخاباتها

خبير قانوني دولي: انتخابات الاولمبية ستلغى في حالة الطعن بها أمام جهة مختصة

Date: 2021-03-27 06:23:13
خبير قانوني دولي: انتخابات الاولمبية ستلغى في حالة الطعن بها أمام جهة مختصة

عبد الاله يكشف: أشخاص يدّعون انتماءهم لأمن الحشد يستولون على مبنى الاولمبية

Date: 2020-11-29 20:40:30
عبد الاله يكشف: أشخاص يدّعون انتماءهم لأمن الحشد يستولون على مبنى الاولمبية

رياضية عراقية "تهلهل" فرحاً بخسارة رعد حمودي في انتخابات اللجنة الاولمبية

Date: 2020-11-14 15:55:59
رياضية عراقية "تهلهل" فرحاً بخسارة رعد حمودي في انتخابات اللجنة الاولمبية

معارضو حمودي يستنكرون "بيانات استفزازية" وعدم تسليم "المهام"

Date: 2020-12-07 14:49:00
معارضو حمودي يستنكرون "بيانات استفزازية" وعدم تسليم "المهام"

وثيقة.. القضاء العراقي يصدر أمراً ولائياً بإيقاف العمل بنتائج انتخابات الاولمبية

Date: 2020-11-25 12:19:45
وثيقة.. القضاء العراقي يصدر أمراً ولائياً بإيقاف العمل بنتائج انتخابات الاولمبية

رعد حمودي: سنبني استراتيجية للسنوات الأربع المقبلة وأول اجتماع سيشهد تعيين الأمين العام

Date: 2021-03-29 06:55:51
رعد حمودي: سنبني استراتيجية للسنوات الأربع المقبلة وأول اجتماع سيشهد تعيين الأمين العام