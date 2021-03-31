الدولية تهنئ حمودي وتدعو الاولمبية العراقية إلى الاستعداد الجيد للمشاركات الدولية

شفق نيوز/ هنأت الاولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، يوم الاربعاء، رئيس اللجنة الاولمبية العراقية بمناسبة فوزه برئاسة اللجنة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تسلمت رسالة الاولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي المصادقة من ماكلاود مدير التضامن الأولمبي والعلاقات الخارجية مع اللجان الأولمبية الوطنية، وحسين مسلم المدير الفني للمجلس الأولمبي الأسيوي، الموجهة الى الكابتن رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية والمصادقة من اللجنة الاولمبية الدولية والاسيوية والتي تبارك فيها نتائج إنتخابات الأولمبية العراقية، وعلى الإجراءات رافقت الانتخابات التي جرت في بغداد مؤخراً".

واكدت الاولمبية الدولية ، "إستلامها نتائج إنتخابات الأولمبية العراقية، وثقتها بالاجراءات الناجحة للعملية الانتخابية".

ودعت الاولمبية الدولية الى "البناء والعمل المثالي للمكتب التنفيذي الذي شكل حديثا والاستعداد الجيد للمشاركات الدولية للسنوات الاربعة المقبلة".