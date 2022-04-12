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الدولية تصادق التعديلات المقترحة في النظام الداخلي للأولمبية العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-12T09:21:05+0000
الدولية تصادق التعديلات المقترحة في النظام الداخلي للأولمبية العراقية

شفق نيوز/ اعلن الامين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد يوم الثلاثاء، بأن الأولمبية الدولية أبرقت، صباح اليوم، رسالة رسمية للجنة الأولمبية العراقية صادقت فيها على التعديلات المقترحة في النظام الداخلي مشيرا الى ان الرسالة انطوت على تهنئة خاصة لتأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وأضاف عبدالحميد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الأولمبية الدولية باركت تأسيس المركز وعدّته منجزاً قانونياً، وإدارياً، بالغ الأهمية، ومثالاً قيّماً للتعاون البنّاء بين اللجنة الأولمبية العراقية والحكومة ومجلس القضاء الأعلى.

وعلى صعيد متصل فقد باركت اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً تعيين القاضي محمد علي محمود نديم رئيساً لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الذي تم تأسيسه وفقاً للنظام الداخلي بالمشورة والتعاون المباشر مع مجلس القضاء الأعلى الموقر.

وأثنت اللجنة الأولمبية الدولية على أداء القضاء الوطني العراقي المتعلق بالعمل الأولمبي في العراق.

يشار إلى أن عمل مركز التسوية والتحكيم هو للنظر في المنازعات الرياضية.

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