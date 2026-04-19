الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الأحد، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سعر الدولار تراجع في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 153000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجل صباح اليوم 153200 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت إلى 153500 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، تراجعت أسعار الدولار أيضاً، إذ سجل سعر البيع 153000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 152850 ديناراً مقابل 100 دولار.