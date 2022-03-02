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الدور ربع النهائي من كأس العراق.. ديربي و3 مباريات تعرف على مواعيدها

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-02T06:37:26+0000
الدور ربع النهائي من كأس العراق.. ديربي و3 مباريات تعرف على مواعيدها

شفق نيوز / كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الأربعاء، عن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم، أبرزها لقاء القمة بين الزوراء والقوة الجوية.

والفرق التي وصلت إلى دور الثمانية من بطولة كأس العراق لكرة القدم هي  الزوراء، القوة الجوية، أربيل، زاخو، الكرخ، الكهرباء، أمانة بغداد، ومصافي الجنوب .

وسيفتتح فريقا الكرخ وضيفه أربيل، المنافسات يوم الخميس الموافق 10 آذار الجاري، على ملعب الساحر أحمد راضي، في الساعة الثانية والنصف ظهراً، وعلى ملعب التاجي يلتقي يوم الجمعة الموافق 11 آذار فريقا الكهرباء وضيفه أمانة بغداد في الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وفي نفس اليوم يلتقي فريقا الزوراء والقوة الجوية في مباراة قمة جماهيرية تقام على ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة عصراً، وتختتم مباريات الدور، بمواجهة فريقي زاخو ومصافي الجنوب، في مباراة تقام على ملعب زاخو في الساعة الثانية والنصف ظهراً .

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