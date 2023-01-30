الدوري الإيطالي.. نابولي يهزم روما ويحكم قبضته على الصدارة

شفق نيوز/ عزز نادي نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه روما الأحد بنتيجة 2-1، في قمة المرحلة الـ20 من المسابقة.

وأحرز الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين هدف التقدم لنابولي بحلول الدقيقة 17، وأدرك الإيطالي (المصري الأصل) ستيفان الشعراوي هدف التعادل لروما في الدقيقة 75، قبل أن يسجل البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني هدف الفوز للفريق الجنوبي بتسديدة مركزة قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة مبتعدا بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه إنتر.

في المقابل، تجمد رصيد روما عند 37 نقطة وبقي في المركز السادس.