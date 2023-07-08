الدوري الإيراني.. نادي مس رفسنجان يتعاقد مع الدولي العراقي علي عدنان

شفق نيوز/ أعلن نادي مس رفسنجان، الناشط بالدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، عن تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي العراقي علي عدنان لتمثيله بالموسم المقبل.

وأكد النادي في بيان أوردته وسائل إعلام إيرانية إتمام الصفقة مع الظهير الأيسر العراقي بشكل رسمي، ليخوض عدنان تجربته الأولى بالدوري الإيراني الممتاز، بعد أن سبق له تمثيل روبن كازان الروسي الموسم الماضي.

ويعد عدنان 30 عاما، صاحب الرقم القياسي باللعب في 6 دوريات أوروبية وأمريكية وآسيوية، بعد احترافه مع ريزا سبورت التركي، وأودينيزي وأتالانتا الإيطاليين، وفانكوفر الكندي، وفايلة الدنماركي، وروبن كازان الروسي، قبل أن يتم اليوم صفقته مع خامس الترتيب بالدوري الإيراني للموسم الماضي.

يذكر أن الدولي علي عدنان تم استبعاده مؤخرا خارج قائمة "أسود الرافدين" عن معسكري إسبانيا وودية كولومبيا، وقد تكون عودته للاحتراف محطة لاستعادة موقعه مع المنتخب بنهائيات كأس آسيا المقبلة في قطر مطلع 2024.