الدوري الأوروبي.. ميلان يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

شفق نيوز/ فرض ميلان الإيطالي التعادل 1/1 على مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ16، بالدوري الأوروبي، يوم الخميس.

وعلى ملعب أولد ترافورد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، في حين سجل الإيفواري أماد ديالو تراوري الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 50، بضربة رأسية، مستغلا تمريرة متقنة من برونو فرنانديز.

وسجل سيمون كايير هدف التعادل لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) في ميلانو.

وقبل هذه المباراة التقى الفريقان 10 مرات من قبل، فاز مانشستر يونايتد 6 مرات، في حين فاز ميلان 4 مرات.

ونال مانشستر يونايتد لقب الدوري الأوروبي مرة وحيدة موسم 2016/2017، في حين لم يسبق لميلان أن فاز باللقب، علما أن إشبيلية هو البطل التاريخي للدوري الأوروبي وفي رصيده 6 ألقاب، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة.

وفي مباريات أخرى، فاز أياكس أمستردام الهولندي 3/0 على يونغ بويز السويسري، وتعادل سلافيا براغ التشيكي 1/1 مع غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، وتفوق فياريال الإسباني 2/0 على دينامو كييف الأوكراني.