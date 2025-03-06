الدوري الأوروبي.. اليونايتد يعود من سوسييداد بتعادل ثمين

شفق نيوز/ عاد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من إسبانيا، بتعادل ثمين، يوم الخميس، لحساب الدور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وتعادل اليونايتد، مع مضيفه ريال سوسييداد الإسباني، بنتيجة 1-1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وافتتح جوشوا زيركزي، التسجيل لصالح اليونايتد في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل سوسييداد عبر ميكيل أويارزابال، من ركلة جزاء بالدقيقة 70.

واحتسب الحكم، ركلة جزاء لصالح ريال سوسييداد، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، لوجود لمسة يد على برونو فرنانديز، ونفذ أويارزابال، الركلة بنجاح في الدقيقة 70.