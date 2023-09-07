الدوري الإنكليزي ينشئ صندوقاً لمساعدة اللاعبين المصابين بالخرف

شفق نيوز/ أنشأ اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا صندوقاً جديداً لمساعدة اللاعبين السابقين المتأثرين بالخرف وغيره من حالات التنكس العصبي عبر توفير مبلغ أولي قيمته مليون جنيه استرليني، فيما أبدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز دعمها للمبادرة.

وتوصلت دراسة، بتكليف من اتحاد المحترفين واتحاد اللعبة، إلى أن لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين كانوا أكثر عرضة بنسبة 3.46 مرة للإصابة بأمراض التنكس العصبي وأكثر عرضة لخطر تشخيص الإصابة بالخرف.

وكان الاتحاد الإنجليزي يتطلع إلى التخفيف من المخاطر الصحية المحتملة والخرف، ومنح العام الماضي الموافقة على إجراء تجربة لإلغاء ضربات الرأس المتعمدة في المباريات على مستوى أقل من 12 عاماً. والآن، ستكون هناك مساعدة مالية لأولئك المتأثرين بالفعل.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بموقعها على الإنترنت الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2023: "سيتم توفير مبلغ أولي قدره مليون جنيه إسترليني على الفور لتقديم الدعم المالي التقديري للاعبين السابقين وعائلاتهم، للمساعدة في تحسين نوعية حياتهم".

وأضاف: "سيتم إنشاء الصندوق بينما يسعى اتحاد اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى إنشاء مؤسسة خيرية تضم المرتبطين الآخرين في كرة القدم كوسيلة للدعم على المدى الطويل".

وسيتم تقييم المرضى المستحقين للدعم المالي من قبل لجنة مكونة من خبراء في طب الأعصاب والتمريض والرعاية الاجتماعية.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: "تمثل دائماً رفاهية ورعاية اللاعبين أولوية بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، ونشعر بأن من المهم تقديم دعمنا لصندوق صحة الدماغ الذي أنشئ حديثاً".

وأضاف ماهيتا مولانغو الرئيس التنفيذي لاتحاد المحترفين: "هذه خطوة مهمة للأمام في الطريقة التي توفر بها كرة القدم الدعم العملي للاعبين السابقين المصابين بالخرف وغيره من حالات التنكس العصبي".

وتابع: "لا يزال هناك كثير مما يتعين فعله، لكن هذا تطور إيجابي سيوفر المساعدة للاعبين السابقين وعائلاتهم، ويوضح كيف يجب على كرة القدم التعاون بشأن هذه القضية".

الخرف يهدد ممارسي كرة القدم

وكان لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق جيف هيرست، أكد أنه ينبغي منع الأطفال من ضرب الكرة بالرأس مع تزايد الضغط على سلطات اللعبة لتبديد المخاوف من إصابات الدماغ الناجمة عن ممارسة اللعبة.

وقال صاحب الثلاثية التاريخية في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم عام 1966 في مرمى ألمانيا الغربية (4-2) والتي ساهمت بمنح منتخب "الأسود الثلاثة" لقبهم العالمي الوحيد، لصحيفة Daily Mirror: "سيكون اقتراحاً قوياً وحساساً جداً".

وتعرّض العديد من زملاء هيرست في فريق 1966 للإصابة بالخرف، كان آخرهم أسطورة مانشستر يونايتد، بوبي تشارلتون، كما توفي نوبي ستايلز للسبب نفسه.

كذلك أصيب جاك تشارلتون الشقيق الأكبر لبوبي، وزميلاه راي ويلسون ومارتن بيترز صاحب الهدف الثاني في نهائي 1966 بالمرض نفسه، وفارق جميعهم الحياة في غضون السنوات الأخيرة.

وقد تم بالفعل حظر السماح للأطفال دون سن 12 عاماً في المملكة المتحدة من ضرب الكرة برأسهم خلال ممارسة كرة القدم، لكن هيرست يؤيد توسيع نطاق ذلك ليشمل الأطفال من جميع الأعمار.

وأضاف هيرست: "أعتقد أن التوقف عند هذا العمر الصغير (12 عاماً)، عندما لا يكون الدماغ قد نضج، يجب أن يُنظر إليه"، مؤكداً أن تأجيل السماح للأطفال بلعب الكرة برأسهم لن يدمر متعتهم باللعبة أو بتعلقهم بها.