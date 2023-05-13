الدوري الإنكليزي.. ساوثامبتون أول الهابطين ونتائج محبطة لتشيلسي

شفق نيوز/ امسى فريق نادي ساوثامبتون اول الفرق المغادرة للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارة 2-صفر أمام فولهام اليوم السبت.

وانتهى وجود ساوثامبتون في دوري الأضواء على مدار 11 عاما بعدما تجمد رصيد متذيل الترتيب عند 24 نقطة من 36 مباراة، ولم يعد بوسعه اللحاق بإيفرتون صاحب المركز 17 الذي يملك 32 نقطة من 35 مباراة.

وفي مباراة أخرى فاز مانشستر يونايتد 2-صفر على ولفرهامبتون واندرارز، ليعزز موقعه في المربع الذهبي ويقترب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأحرز أنتوني مارسيال هدف التقدم ليونايتد في الدقيقة 32، وأضاف البديل أليخاندرو غارناتشو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع مستفيدا من هجمة مرتدة.

وأصبح رصيد يونايتد 66 نقطة من 35 مباراة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب. ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 62 نقطة.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند 40 نقطة ويحتل المركز 13.

موسم محبط لتشيلسي

وانتزع نوتنغهام فورست المهدد بالهبوط نقطة ثمينة بعدما تعادل 2-2 مع تشيلسي بفضل هدفين من المهاجم النيجيري تايو أونيي.

وتقدم فورست بهدف عندما أرسل رينان لودي الكرة داخل منطقة تشيلسي في الدقيقة 13. وتقدم الحارس إدوار مندي، الغائب عن الملاعب منذ المشاركة مع السنغال في كأس العالم الأخيرة بسبب الإصابة، من مرماه لكنه أساء تقدير الكرة ليسجل أونيي.

وأدرك رحيم سترلينغ التعادل في الدقيقة 51 بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة من المدافع تريفو تشالوبا.

وتلقى تشيلسي دفعة افتقرها من الثقة، وأضاف سترلينغ الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد تمريرة روبن لوفتوس-تشيك.

لكن بعد أربع دقائق فقط، أدرك فورست التعادل بواسطة أونيي بفضل ضربة رأس من مدى قريب.

ويتقدم فورست بثلاث نقاط على منطقة الهبوط قبل آخر جولتين، بينما بقي تشيلسي في المركز 11 بعد موسم محبط.

ليدز يبقي الأمل

وتعادل ليدز يونايتد 2-2 مع نيوكاسل يونايتد في مباراة مثيرة شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء.

ولا يزال ليدز في منطقة الهبوط لكنه تقدم إلى المركز 18 برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف إيفرتون صاحب المركز 17.

وتقدم ليدز بهدف مبكر عن طريق القائد أيلينغ بعد سبع دقائق، وكان بوسعه إضافة الهدف الثاني بعد خطأ جويلينتون، لكن باتريك بامفورد سدد ركلة جزاء أنقذها الحارس نيك بوب بالدقيقة 28.

وبعد ثلاث دقائق فقط، أدرك نيوكاسل التعادل من ركلة جزاء سجلها المهاجم كالوم ويلسون بعد خطأ ضد زميله المهاجم ألكسندر إيساك داخل المنطقة، وسددها في الزاوية اليسرى الأرضية.

وحصل الفريق الزائر على ركلة جزاء أخرى في منتصف الشوط الثاني، بعد لمسة يد من جونيور فيربو مدافع ليدز، وسجلها ويلسون أيضا بعد تسديدة قوية في منتصف المرمى.

واستمرت الإثارة بين الفريقين حيث فشل نيوكاسل في تشتيت ركلة ركنية، ليسجل كريستنسن لأصحاب الأرض بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 79 وينعش آمال فريقه في البقاء في دوري الأضواء.

وحقق أستون فيلا فوزا مهما على توتنهام (2-1) ليحافظ على حظوظه في التأهل لإحدى البطولات الأوروبية.