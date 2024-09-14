الدوري الإنكليزي.. السيتي يحصل على العلامة الكاملة وسقوط "مفاجئ" لليفربول

شفق نيوز/ حافظ نادي مانشستر سيتي على سجله الخالي من الهزائم وحقق فوزه الرابع تواليا على حساب برنتفورد، فيما سقط ملاحقه ليفربول بشكل مفاجئ على ملعبه أمام نوتنغهام ضمن مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وواصل السيتي بدايته المثالية بعد أن سجل إرلينغ هالاند ثنائية على ملعب الاتحاد عقب أسرع هدف في الموسم من الفريق الزائر.

افتتح يوان ويسا التسجيل لبرنتفورد بعد 22 ثانية من انطلاق المباراة ليصعق الجماهير في ملعب الاتحاد لكن هالاند أدرك التعادل في الدقيقة 20 حين سجل من زاوية ضيقة.

ثم عزز هالاند النتيجة 2-1 عندما وصلته كرة طويلة من إيدرسون ليتفوق المهاجم النرويجي على المدافع إيثان بينوك ويضع الكرة فوق الحارس مارك فليكن محرزا هدفه التاسع هذا الموسم.

وبينما كان هالاند يبحث عن الهدف الثالث الذي كان سيجعله أول لاعب يسجل ثلاثية في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز قام فليكن بعدة تصديات رائعة ليحرم هداف الدوري من تسجيل المزيد من الأهداف، لكن سيتي حسم النقاط الثلاث في النهاية أبقته وحيدا في الصدارة بـ12 نقطة.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت، حقق نوتنغهام فورست مفاجأة كبرى بإسقاطه ليفربول في معقله للمرة الأولى في الدوري منذ 15 فبراير 1969، ملحقا بالمدرب الجديد الهولندي أرنه سلوت الهزيمة الأولى له مع "الحمر"، بعدما بدأ مشواره كخلف للألماني يورغن كلوب بثلاثة انتصارات متتالية.

ويدين نوتنغهام بفوزه الثاني للموسم إلى البديل كالوم جيمس هادسون-أودوي الذي سجل الهدف في الدقيقة 72 إثر هجمة مرتدة سريعة وتسديدة رائعة من مشارف منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من السويدي أنتوني إيلانغا.

وهيمن ليفربول على الشوط الأول وسدد لويس دياز في القائم في الدقيقة 17، لكن بدا عدم التفاهم بين مهاجميه جليا في عدة مناسبات وافتقر الفريق إلى سلاسة الأداء والحاسة التهديفية، ليتجمد رصيد الفريق عند 9 نقاط في المركز الثاني.

وفي باقي مباريات الجولة الرابعة نجح مانشستر يونايتد في العودة لسكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بفوزه على مضيفه ساوثمبتون المنقوص 3-0.

سجّل أهداف "الشياطين الحمر" الهولندي ماتيس دي ليخت (35) وماركوس راشفورد (41) والبديل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (90+6).