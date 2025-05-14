الدوري الإنجليزي يعلن عن تغيير "مفاجئ" لتوقيت غلق الميركاتو الصيفي

شفق نيوز/ أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن إغلاق فترتي الانتقالات الصيفية في وقت أبكر من المعتاد هذا العام، حيث ستغلق السوق في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي، قبل 4 ساعات من الموعد التقليدي.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن هذا التوقيت الجديد يهدف إلى تمكين مسؤولي الأندية والدوري من إنهاء أعمالهم في ساعات أكثر ملاءمة اجتماعيًا، بدلاً من البقاء في مكاتبهم حتى ما بعد منتصف الليل. وكان قد تم تسريب الخبر في وقت سابق من الأسبوع، قبل أن تؤكد الرابطة رسمياً خططها الجديدة اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، عادة ما كانت فترة الانتقالات الصيفية تغلق في الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي، لكن مع التوقيت المبكر هذا الصيف، ستبدأ نافذة الانتقالات القصيرة في 1 يونيو وتستمر حتى 10 من نفس الشهر، بينما ستفتح النافذة الرئيسية من 16 يونيو حتى الأول من سبتمبر المقبل.

كما ذكرت الرابطة أن نافذة الانتقالات القصيرة التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ستتم إضافتها هذا العام، وهي مخصصة للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في أمريكا في 14 يونيو المقبل.