الدوري الإنجليزي.. مدافع ليستر سيتي يمنح ليفربول فوزا ثميناً بهدفين عكسيين

شفق نيوز/ أحرز المدافع ووت فايس، هدفين بالخطأ في مرماه ليتسبب في خسارة فريقه "ليستر سيتي" أمام مضيفه "ليفربول" بهدفين لواحد، في مباراة جمعت الفريقين لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وكان ليستر سباقا للتسجيل بهدف حمل توقيع كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة الرابعة، وبعدها سجل ووت فايس، هدفين عكسيين في شباك فريقه في غضون سبع دقائق فقط في الدقيقتين 38 و45.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليستر عند 17 نقطة في المرتبة الـ13.