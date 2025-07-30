الدوري الألماني يقرر إعلان قرارات الحكام بأنفسهم عبر "مكبرات الصوت"

شفق نيوز- برلين

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن الحكام سيعلنون قراراتهم عبر مكبرات الصوت داخل الملعب بعد مراجعة الفيديو "الفار" في كل مباريات الدوري "بوندسليغا" ودوري الدرجة الثانية بداية من الموسم الجديد.

وذكرت الرابطة أنه "بعد النتائج الإيجابية لمشروع تجريبي في تسعة ملاعب بالنصف الثاني من الموسم الحالي، والذي لاقى ردود فعل إيجابية للغاية من الجماهير وشركاء الإعلام، يجري حالياً تنفيذ المتطلبات التقنية في جميع الملاعب الـ36".

وسيبدأ الحكام بإعلان قراراتهم عبر مكبرات الصوت من الجولة الأولى في "البوندسليغا" وابتداءً من الجولة التاسعة من مباريات دوري الدرجة الثانية.

وذكرت الرابطة: "سيوجه الحكم كلامه للجمهور عندما يتوجه إلى شاشة المراجعة الجانبية للتحقق من قرار ما، أو عندما يغير قراره بناء على نصيحة من حكم الفيديو المساعد (فار)". سيتم سماع الإعلان عبر مكبرات الصوت في الملعب، وسيتم دمجه في البث المباشر للمباراة.

وتعتزم الرابطة إدخال تقنية التسلل شبه الآلية، التي ستتيح مراجعات أسرع لمواقع التسلل المحتملة خلال المباريات.

وأوضحت الرابطة "تعتمد تقنية التسلل شبه الآلية على بيانات يتم جمعها بواسطة كاميرات خاصة عالية الدقة داخل الملاعب. هذه الكاميرات قادرة على تتبع تحركات اللاعبين والكرة في الوقت الحقيقي. تقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه البيانات لحساب المواقع الدقيقة للاعبين والكرة".

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك اجتماع قصير بين طاقم التحكيم والمدربين وقادة الفريقين قبل 70 دقيقة من انطلاق المباراة.

وذكرت الرابطة :" تعد هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الآراء وتفاعل محترم بين جميع المعنيين باللعبة".