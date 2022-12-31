الدوري الإسباني.. بنزيما يعود بريال مدريد إلى الصدارة

شفق نيوز/ قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز صعب وثمين على مضيفه بلد الوليد بهدفين دون رد، في الجولة الـ15 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز بنزيما هدفي الريال في الدقيقتين 83 (من ركلة جزاء) و89.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، متقدما بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي سيكون بمقدوره استعادة الصدارة في حال فوزه السبت على جاره إسبانيول.

في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز الـ15.