الدوري الإسباني.. برشلونة يعزز صدارته بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي

شفق نيوز/ عزز نادي برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم على حساب مضيفه ريال بيتيس، عقب فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء والمؤجلة من الجولة الـ17 لليغا.

ووقع على ثنائية الفريق الكتالوني كل من المهاجمين، البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (65، و80) على الترتيب.

بينما جاء هدف أصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" سجله الفرنسي جيوليس كوندي مدافع "البلوغرانا" خطأ في مرماه قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وحقق نادي برشلونة بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري بفارق 8 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، الذي لعب مباراة أقل.

بينما يشغل نادي ريال بيتيس المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 31 نقطة.