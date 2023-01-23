الدوري الإسباني.. برشلونة يحافظ على الصدارة وغريمه في الوصافة

شفق نيوز/ فاز نادي برشلونة على ضيفه خيتافي (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم لنجمهم بيدرو غونزاليس لوبيز "بيدري" الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على "سبوتيفاي كامب".

وحقق نادي برشلونة بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 44 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد.

في المقابل، مني نادي خيتافي بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتراجع إلى المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 17 نقطة.

كما خرج فريق نادي ريال مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه أتلتيك (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق الملكي كل من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ولاعب خط الوسط الألماني توني كروس في الدقيقتين (24، و90) على الترتيب.

ورفع نادي ريال مدريد حامل اللقب، رصيده بعد هذا الانتصار إلى 41 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب "الليغا" بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر وغريمه التقليدي برشلونة.

في المقابل، توقف رصيد نادي أتلتيك بيلباو عند 26 نقطة ويشغل المركز الثامن على سلم الترتيب.