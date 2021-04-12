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الدوري النسوي للساحات المكشوفة.. نفط الشمال يتوج بلقب البطولة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-12T18:45:29+0000
الدوري النسوي للساحات المكشوفة.. نفط الشمال يتوج بلقب البطولة

شفق نيوز/ توج فريق نفط الشمال، يوم الاثنين، ببطولة الدوري النسوي للساحات المكشوفة للموسم الحالي وذلك بعد فوزه على فريق فتاة نينوى بسبعة أهداف لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.

وحل ثانيا فريق فتاة نينوى وثالثا فريق بلادي.

وقالت ازهار محمد رئيسة اللجنة النسوية لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة كانت ناجحة وشهدت المباراة الاخيرة مستوى جيدا من ناحية فريق نفط الشمال الذي تميز بلاعباته"، مبينة ان "الفريق يمتلك خامات جيدة بالامكان الاستفادة منها في تشكيلة المنتخب".

واضافت ان "اللجنة النسوية اختارت فريق شباب المستقبل النسوي من بغداد كافضل فريق مثالي في البطولة".

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