الدوري الممتاز.. 6 انتصارات و3 تعادلات والغراف في الصدارة

شفق نيوز/ جرت، يوم الإثنين، تسع مباريات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتمكن فريق إمانة بغداد من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الصناعة بنتيجة 4-0، وفاز فريق الغراف على ضيفه فريق البحري بنتيجة 2-1، كما فاز فريق الجولان على ضيفه فريق الرمادي بهدف دون مقابل، وأيضا وفاز فريق عفك على ضيفه فريق الاتصالات بهدف دون مقابل.

‏وفاز أيضا فريق غاز الشمال على مضيفه فريق الكاظمية بنتيجة 2-1، ‏وفاز فريق المصافي على ضيفه فريق الفهد بنتيجة 1-0.

كما تعادل فريق البيشمركة مع ضيفه فريق الموصل بنتيجة 1-1، وأيضا تعادل فريق نادي الحسين مع ضيفه فريق الصناعة ايجابياً بنتيجة 1-1، وانتهت مباراة فريق مصافي الجنوب مع ضيفه فريق نفط الوسط، بالتعادل السلبي من دون اهداف .

وتصدر فريق الغراف ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، يلاحقه فريق الموصل بالوصافة برصيد 56 نقطة، ثم امانة بغداد بالمركز الثالث برصيد 55 نقطة.