الدوري الممتاز.. 6 انتصارات و3 تعادلات والغراف في الصدارة
شفق نيوز/ جرت، يوم الإثنين، تسع مباريات ضمن
منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة
القدم.
وتمكن فريق إمانة بغداد من تحقيق الفوز على
ضيفه فريق الصناعة بنتيجة 4-0، وفاز فريق الغراف على ضيفه فريق البحري بنتيجة 2-1،
كما فاز فريق الجولان على ضيفه فريق الرمادي بهدف دون مقابل، وأيضا وفاز فريق عفك
على ضيفه فريق الاتصالات بهدف دون مقابل.
وفاز أيضا فريق غاز الشمال على مضيفه فريق
الكاظمية بنتيجة 2-1، وفاز فريق المصافي على ضيفه فريق الفهد بنتيجة 1-0.
كما تعادل فريق البيشمركة مع ضيفه فريق الموصل
بنتيجة 1-1، وأيضا تعادل فريق نادي الحسين مع ضيفه فريق الصناعة ايجابياً بنتيجة
1-1، وانتهت مباراة فريق مصافي الجنوب مع ضيفه فريق نفط الوسط، بالتعادل السلبي من
دون اهداف .
وتصدر فريق الغراف ترتيب فرق الدوري الممتاز
برصيد 58 نقطة، يلاحقه فريق الموصل بالوصافة برصيد 56 نقطة، ثم امانة بغداد
بالمركز الثالث برصيد 55 نقطة.