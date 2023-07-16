الدوري الممتاز.. 5 مباريات في ختام الجولة 37

شفق نيوز/ تختتم اليوم الأحد، منافسات الجولة 37 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم في بإقامة خمس مواجهات متبقية من الجولة، إذ تجمع أولى المباريات فريقي القاسم بضيفه نفط الوسط على ملعب النجف الدولي عند الساعة الخامسة والنصف عصراً .

هذا وستقام مباراتان مساء الأحد، عند الساعة الثامنة إلا ربعاً، تجمع الأولى فريقي نفط البصرة بضيفه الصناعة على ملعب الفيحاء، وتقام المباراة الثانية بين فريقي كربلاء وضيفه النفط على ملعب كربلاء الدولي، فيما سيحتضن ملعب فرانسو حريري مباراة أصحاب الأرض والجمهور أربيل مع فريق النجف عند الساعة التاسعة مساءً.

ويختتم فريقا الزوراء وضيفه الكرخ على ملعب الأول، منافسات الجولة 37، عند الساعة العاشرة مساءً.

وحسم الشرطة تتويجه بطلا للدوري الممتاز للموسم 2022-2023 قبل انتهاء الدوري الممتاز بجولة واحدة برصيد 79 نقطة يليه القوة الجوية بالوصافة برصيد 75 نقطة ثم الزوراء ثالثا برصيد 64 نقطة فالطلبة رابعاً برصيد 63 نقطة.