الدوري الممتاز.. 4 انتصارات وتعادل

الدوري الممتاز.. 4 انتصارات وتعادل
2023-12-30T14:51:06+00:00

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت خمس مباريات من منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الاولى للمجموعة الثانية للدوري الممتاز بكرة القدم.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم عن فوز نادي الغراف على نادي الديوانية بنتيجة 2-0.

كما فاز نادي الجولان على نادي مصافي الوسط بنتيجة 2-0.

بينما تعادل نادي ديالى مع نادي البحري سلباً من دون اهداف 0-0.

وفاز نادي غاز الشمال على نادي الرمادي بنتيجة 4-0 ، وبنفس النتيجة فاز نادي الصناعات الكهربائية على نادي الكوفة في ختام مواجهات الدوري الممتاز لهذا اليوم.

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