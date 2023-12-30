الدوري الممتاز.. 4 انتصارات وتعادل

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت خمس مباريات من منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الاولى للمجموعة الثانية للدوري الممتاز بكرة القدم.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم عن فوز نادي الغراف على نادي الديوانية بنتيجة 2-0.

كما فاز نادي الجولان على نادي مصافي الوسط بنتيجة 2-0.

بينما تعادل نادي ديالى مع نادي البحري سلباً من دون اهداف 0-0.

وفاز نادي غاز الشمال على نادي الرمادي بنتيجة 4-0 ، وبنفس النتيجة فاز نادي الصناعات الكهربائية على نادي الكوفة في ختام مواجهات الدوري الممتاز لهذا اليوم.