سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الدوري الممتاز.. هذه نتائج 4 مباريات بالجولة العاشرة

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-23T13:48:20+0000
الدوري الممتاز.. هذه نتائج 4 مباريات بالجولة العاشرة

شفق نيوز/ ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز، يوم الأربعاء، فاز فريقا زاخو ونفط البصرة وتعادل اربيل مع الميناء و الزوراء مع امانة بغداد.

وتعادل فريقا الزوراء وامانة بغداد بهدف لكل منهما جاء الهدف الامانة عن طريق ركلة جزاء نفذها ستار ياسين بنجاح في مرمى جلال حسن في الدقيقة 87، وبعد ثلاث دقائق وفي الوقت القاتل عادل الزوراء النتيجة عن طريق مهند عبد الرحيم.

ورفع الزوراء رصيده للنقطة 16 بالمركز الثاني بينما رفع امانة بغداد رصيده للنقطة 14 بالمركز التاسع.

وفاز زاخو على الصناعات الكهربائية بهدف دون رد ليرفع زاخو رصيده للنقطة الرابعة عشر بالمركز الثامن، وتجمد رصيد الصناعات عند النقطة السابعة بالمركز 19.

وفي اللقاء الثالث تعادل اربيل مع ضيفه الميناء بهدفين لكل منهما، ليرفع اربيل رصيده للنقطة 13 بالمركز العاشر، ويرفع الميناء رصيده للنقطة 11 ايضا بالمركز 13.

وفاز نفط البصرة على القاسم بهدفين دون رد، ليرفع نفط البصرة رصيده للنقطة الـ10 بالمركز 16، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة السادسة بالمركز الأخير.

related

ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

Date: 2020-12-04 09:32:06
ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

اقليم كوردستان يلغي الدوري الممتاز لكرة القدم لهذا العام ويحدد البطل

Date: 2020-07-25 11:27:56
اقليم كوردستان يلغي الدوري الممتاز لكرة القدم لهذا العام ويحدد البطل

على حساب الجنوب.. صالات الجوية يستهل الدوري الممتاز بفوز عريض

Date: 2020-11-13 14:16:56
على حساب الجنوب.. صالات الجوية يستهل الدوري الممتاز بفوز عريض

كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

Date: 2020-11-24 14:00:57
كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

اليوم.. أربع مباريات ضمن الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-02 09:19:57
اليوم.. أربع مباريات ضمن الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز

تعرف على مركز العراق الجديد في تصنيف فيفا

Date: 2020-02-16 14:57:56
تعرف على مركز العراق الجديد في تصنيف فيفا

على خطى القدم.. اتحاد السلة العراقي يقرر تأجيل الدوري

Date: 2019-10-28 17:16:45
على خطى القدم.. اتحاد السلة العراقي يقرر تأجيل الدوري

ثلاثة محترفين يلتحقون بالمنتخب العراقي للكرة في دبي

Date: 2020-11-08 06:39:47
ثلاثة محترفين يلتحقون بالمنتخب العراقي للكرة في دبي