الدوري الممتاز.. هذه نتائج 4 مباريات بالجولة العاشرة

شفق نيوز/ ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز، يوم الأربعاء، فاز فريقا زاخو ونفط البصرة وتعادل اربيل مع الميناء و الزوراء مع امانة بغداد.

وتعادل فريقا الزوراء وامانة بغداد بهدف لكل منهما جاء الهدف الامانة عن طريق ركلة جزاء نفذها ستار ياسين بنجاح في مرمى جلال حسن في الدقيقة 87، وبعد ثلاث دقائق وفي الوقت القاتل عادل الزوراء النتيجة عن طريق مهند عبد الرحيم.

ورفع الزوراء رصيده للنقطة 16 بالمركز الثاني بينما رفع امانة بغداد رصيده للنقطة 14 بالمركز التاسع.

وفاز زاخو على الصناعات الكهربائية بهدف دون رد ليرفع زاخو رصيده للنقطة الرابعة عشر بالمركز الثامن، وتجمد رصيد الصناعات عند النقطة السابعة بالمركز 19.

وفي اللقاء الثالث تعادل اربيل مع ضيفه الميناء بهدفين لكل منهما، ليرفع اربيل رصيده للنقطة 13 بالمركز العاشر، ويرفع الميناء رصيده للنقطة 11 ايضا بالمركز 13.

وفاز نفط البصرة على القاسم بهدفين دون رد، ليرفع نفط البصرة رصيده للنقطة الـ10 بالمركز 16، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة السادسة بالمركز الأخير.