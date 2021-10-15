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الدوري الممتاز.. نفط ميسان يتغلب على الصناعة بثلاثية والكرخ يخسر على ملعبه

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-15T14:03:51+0000
الدوري الممتاز.. نفط ميسان يتغلب على الصناعة بثلاثية والكرخ يخسر على ملعبه

شفق نيوز/ جرت عصر اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز .

ففي الاولى التقى فريقا نفط ميسان وضيفه فريق الصناعة على ملعب الأول، انتهى اللقاء بفوز نفط ميسان 3-1.

سجل نفط ميسان اولا في الدقيقة 23 من الشوط الاول عن طريق جعفر ناصر ، وتمكن الصناعة من تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 48 من زمن المباراة جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح ايهاب كاظم ، وفي الدقيقة 81 سجل سجاد رعد الهدف الثاني لفريق نفط ميسان ، وبعد اربعة دقائق على تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 85 عاد نفط ميسان ليسجل هدفه الثالث عن طريق اللاعب ساجد جبار .

وفي المباراة الثانية التي جمعت فريق نادي الكرخ وضيفه نفط الوسط، انتهت بفوز نفط الوسط 1-0.

جاء الهدف الوحيد في المباراة لنفط الوسط عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 24 من الشوط الأول.

وكان فريق القوة الجوية انسحب من مباراته اليوم أمام مضيفه نوروز ضمن المنافسات ذاتها بسبب دخول الجمهور لمدرجات الملعب.

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