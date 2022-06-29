الدوري الممتاز.. نفط البصرة يفوز على نوروز في مباراة شهدت اعتزال حارس دولي

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي نفط البصرة، يوم الأربعاء، من الفوز على ضيفه نوروز ضمن مباريات الجولة الاخيرة للدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022.

وجاء الهدف الاول لنفط البصرة في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب احمد زامل، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع جاء الهدف الثاني لنفط البصرة عن طريق اللاعب احمد جلال.

ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 45 بالمركز الحادي عشر، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 51 بالمركز الثامن.

وجرت المباراة مساء اليوم في ملعب الفيحاء بالبصرة.

وشهدت المباراة اعتزال الحارس الدولي عدي طالب الذي مثل منتخباتنا الوطنية وعدد كبير من الاندية لينهي مسيرته الكروية ومشواره كحارس لنفط البصرة.