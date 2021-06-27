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الدوري الممتاز.. نفط البصرة يفرض تعادلاً على النجف بالدقائق الأخيرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-27T18:31:11+0000
الدوري الممتاز.. نفط البصرة يفرض تعادلاً على النجف بالدقائق الأخيرة

شفق نيوز / فرض فريق نفط البصرة، تعادلاً مهماً على النجف، بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب النجف الدولي، مساء اليوم، بين النجف وضيفه فريق نفط البصرة، بالتعادل الإيجابي 1-1.

سجل هدف المباراة الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح أحمد لفتة بالدقيقة 14 من الشوط الأول صالح فريق النجف، بينما جاء هدف التعادل لنفط البصرة، في الدقيقة 87 من عمر اللقاء عن طريق أحمد زامل .

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده 62 نقطة بالمركز الرابع، بينما رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 38 بالمركز الحادي عشر.

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