"الدوري الممتاز".. مواجهات قوية في انطلاق الجولة 25

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، جدول مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي تنطلق يوم السبت المقبل وتستمر على مدار يومين.

وتُقام ثلاث مواجهات يوم السبت الموافق 21 آذار، إذ يستضيف فريق الاتصالات نظيره المصافي على ملعب الـ5000 متفرج في بغداد.

وفي اللقاء الثاني، يلتقي الفهد مع ضيفه عفك على ملعب الجولان في الأنبار، فيما يحتضن الملعب الثاني لمجمع المدينة الرياضية في البصرة مواجهة مصافي الجنوب أمام فريق الجيش.

وتُستكمل مباريات الجولة يوم الأحد بإقامة سبع مباريات، إذ يواجه الحشد الشعبي ضيفه الأفضل على ملعب النفط في بغداد، بينما يستضيف الكاظمية نظيره البحري على أرضه.

وفي الشمال، يلتقي غاز الشمال مع ميسان على ملعب نادي الشمال، كما يشهد اليوم ذاته مواجهة نفط البصرة أمام البيشمركة على الملعب الثاني في البصرة، فيما يواجه نادي الحسين فريق الناصرية على ملعب الـ5000 متفرج في بغداد.

ويستضيف الرمادي فريق الحدود على ملعبه، وتُختتم الجولة بلقاء يجمع الجولان مع كربلاء على ملعب نادي الجولان في الأنبار.

ويتصدر الجولان جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة، يليه غاز الشمال في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ثم الحدود ثالثاً بـ43 نقطة، فيما يحتل كربلاء المركز الرابع برصيد 39 نقطة، في صراع متواصل على المراكز المتقدمة لضمان بلوغ فريقين إلى دوري نجوم العراق في الموسم المقبل.