الدوري الممتاز لكرة اليد للرجال يختتم منافساته اليوم

شفق نيوز/ يختتم الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد لفئة الرجال منافسته، اليوم الخميس، للموسم 2023-2024 للرجال، في العاصمة بغداد، فيما تنطلق منافسات الدوري النسوي في الخامس من الشهر المقبل.

وقال عضو المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة اليد، حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز، إن "قاعة نادي الجيش ستشهد المباراة الختامية لتحديد المركزين الأول والثاني للدوري الممتاز والتي ستجمع فريقا القاسم والناصرية عند الساعة السادسة من مساء اليوم".

وبين أن "أربعة أندية بلغت دوري النخبة للموسم المقبل بشكل رسمي وهي القاسم، والناصرية، والسليمانية، والفتوة الموصلي".

وأشار عبد الرضا إلى أن "الاتحاد العراقي للعبة حدد موعد انطلاق منافسات دوري النساء لكرة اليد في الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأضاف "اشترطت لجنة المسابقات في الاتحاد على الأندية التي أعلنت مشاركتها في الدوري النسوي والأندية التي ترغب بالاشتراك، إرسال كتاب بالمشاركة إلى اللجنة قبل مطلع الشهر المقبل".

ولفت إلى أن "المؤتمر الفني للبطولة سيعقد يوم الأحد الموافق الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل في مقر الاتحاد لمناقشة آلية الدوري وتثبيت الأندية المشاركة في المنافسات وتحديد مكان استضافة البطولة".

يذكر أن فريق نادي فتاة كركوك توج بلقب دوري كرة اليد للنساء في الموسم الماضي.